Москва, 30 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Россия предложит для поставок за рубеж многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли проекта 22 800, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Mil.ru Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России

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Борисов отметил, что корветы получились очень удачными и цена у них приемлемая. По словам вице-премьера, экспорт таких судов может заинтересовать такие страны Тихоокеанского региона, как Вьетнам, Китай, Индия.

В настоящее время малые военные корабли поступают на вооружение российского флота. Они идут на Балтийское море, на Северный флот, на Каспий, на Черное море.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны Российской Федерации в 2019 году заключит контракт на строительство серии из шести малых ракетных кораблей проекта 22 800 для Тихоокеанского флота. Четыре будут построены на Амурском судостроительном заводе и два — на «Восточной верфи». Первые корабли пойдут на Балтийское море, в перспективе каждый флот будет оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны.

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По своим мореходным качествам, техническим параметрам, боевым возможностям эти суда считаются сегодня одними из лучших кораблей подобного класса. Так, малый ракетный корабль предназначен для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач в мирное и военное время самостоятельно и во взаимодействии.

Добавим, что, как заявил на торжественном приёме в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ президент РФ Владимир Путин, Военно-морской флот уже в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, четыре из них будут оснащены ракетами «Калибр». Причём с начала года уже поступило четыре надводных корабля, один противодиверсионный катер и три судна обеспечения.