Харьков, Украина, 30 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. С 28 августа по 6 сентября в Харьковской области пройдут учения бригад территориальной обороны, сообщают 30 июля украинские «Вести».

БТР-80 ВСУ — U.S. Army Europe Images

Согласно сообщению, с 2015 года в Харьковской области проводятся сборы бригад территориальной обороны, в которые входят все граждане, не проходившие военную службу с 2014 года. Планируется, что в учениях примут участие 4 тыс. граждан, однако реально на сборы приходят 300−400 человек. Остальные «резервисты» отказываются участвовать в «военных играх».

Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что в связи с нехваткой кадров в ВСУ на Украине решили создать «лидерские курсы», на которых в ускоренном темпе будут готовить младших лейтенантов.