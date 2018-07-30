Москва, 30 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. На дорогах Москвы за первые два квартала 2018 года погибли 196 человек, что на 17 человек меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Отмечается, что снижение числа жертв дорожно-транспортных происшествий стало возможно благодаря совместной работе ГИБДД Москвы и транспортного комплекса города. В ЦОДД отметили, что комплекс предпринятых мер включал в себя установку видеокамер и дополнительной подсветки на переходах, а также изменение схемы движения транспорта.

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Напомним, 11 июля в пресс-службе ЦОДД Москвы сообщили, что в Москве будет установлен второй дорожный знак на гнущейся стойке, который при столкновении с автомобилем выгибается на 90 градусов в любом направлении, а потом способен принять прежнюю форму.

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