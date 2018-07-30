Москва, 30 июля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Десятки кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена» будут построены для нужд ВМФ России на Хабаровском судостроительном заводе в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года, сообщил 30 июля журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Mil.ru Малый десантный корабль на воздушной подушке «Зубр»

По его словам, ранее хабаровское предприятие специализировалось на алюминиевых корпусах, а с новым заказом Минобороны РФ «ситуация на заводе пойдет на поправку».

«Заложено строительство кораблей на воздушной подушке «Зубр» и «Мурена»: первые побольше, вторые поменьше», — пояснил чиновник.

Добавим, корабли проекта 12 322 «Зубр» превосходят по своему размеру самые крупные мировые аналоги. Они способны перевозить по три танка весом до 150 тонн или 10 бронетранспортеров, а также 140 человек десанта. Катера проекта 12 061 «Мурена» предназначены для высадки десанта на необорудованное побережье, они способны развивать высокую скорость и несут собственное вооружение.