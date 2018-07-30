Токио, 30 июля, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Расходы Японии на покупку у США новых комплексов ПРО Aegis Ashore составят примерно $2,4 млрд. Об этом, как передает Kyodo, сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетный комплекс Aegis Ashore

По словам министра, средства предусмотрены на размещение комплексов на территории страны, а также на приобретение необходимого для комплексов ПРО радара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года власти Японии приняли решение разместить на своей территории элементы системы ПРО Aegis Ashore. Два комплекса ПРО будут размещены в префектурах Акита и Ямагути.

Читайте также: Американская ПРО способна «сбить» планы российско-японского сотрудничества