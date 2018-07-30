Токио, 30 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии свернёт комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3 на юго-западе страны. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации на Корейском полуострове и снижением ракетной угрозы со стороны КНДР. Об этом 30 июля сообщает телеканал NHK.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot PAC-3

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Установки планируется свернуть в префектурах Коти, Симанэ, Хиросима и Эхиме. Там они были установлены после угроз Пхеньяна о запуске баллистической ракеты в сторону США в августе 2017 года. На сегодня, по мнению военного ведомства Японии, угроза ракетного пуска со стороны КНДР снизилась. Этому способствовала встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что держать комплексы ПВО в состоянии боевой готовности в настоящий момент необходимости нет, однако при изменении ситуации Япония в любой момент будет готова вновь развернуть комплексы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года из-за регулярных ракетных запусков КНДР министерство обороны Японии развернуло комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot PAC-3 вблизи города Хакодате (наиболее близкий крупный населённый пункт к траектории полёта северокорейских ракет) на юго-западе острова Хоккайдо. Как пояснил тогда глава военного ведомства страны Ицунори Онодэра, «поскольку есть вероятность дальнейших пусков ракет, мы намерены принять все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей».

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня. По итогам переговоров стороны условились о том, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.