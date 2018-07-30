Абакан, 30 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Хакасии сегодня, 30 июля, с рабочим визитом находится министр просвещения России Ольга Васильева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ольга Васильева

Уточняется, что Васильева в Хакасии встретится с главой региона Виктором Зиминым, а также с представителями педагогической общественности. Также она посетит в Абакане строящуюся школу на 1 тысячу мест и детский сад, примет участие в закладке новой школы в деревне Чапаево Усть-Абаканского района.

Напомним, о том, что Ольга Васильева планирует посетить Хакасию, власти республики объявили в конце июля 2018 года.