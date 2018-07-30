Москва, 30 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Разделение Церкви вслед за разделением государств — это неправильно, а потому не следует поддаваться политическому давлению на Церковь на Украине, заявил 30 июля Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь Украины

По его словам, Церковь существует тысячи лет и управляется по священным канонам. Политики же приходят и уходят, используя в деятельности собственные интересы, соображения и указания.

«В этом смысле Александрийский патриархат согласен с мнением Русской церкви о том, что политическому давлению нельзя поддаваться», — сказал Патриарх Феодор.

Напомним, Патриарх Африки находится с визитом в России в честь 1030-летия Крещения Руси. Ранее он провел встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.