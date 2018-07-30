Неаполь, Италия, 30 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. «Наполи» начал вести переговоры с московским ЦСКА о трансфере защитника Марио Фернандеса. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По информации издания, купив защитника сборной России, «Наполи» планирует усилить правый фланг обороны.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересованы такие клубы, как «Интер» и «Валенсия». При этом ЦСКА объявил, что сумма за футболиста не может быть менее €20 млн.

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Напомним, в сезоне 2017/18 Фернандес сыграл за ЦСКА в 25 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился тремя результативными передачами. В составе сборной России на чемпионате мира он сыграл в пяти матчах и забил один гол — в ворота сборной Хорватии в четвертьфинале мундиаля.

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