Киев, 30 июля, 2018, 08:34 — ИА Регнум. В Винницкой области 29 июля задержали прокурора за получение взятки, написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в соцсети Facebook.

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По ее словам, прокурор требовал у одного из обвиняемых по уголовному делу $6 тыс. за изменение статьи на менее тяжкую. При этом посредником между обвиняемым и прокурором выступал водитель прокуратуры.

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Напомним, ранее в Волынской области задержали начальника одного из отделов управления государственной архитектурно-строительной инспекции. Чиновник требовал взятку в размере $150 за выдачу разрешения на строительство. Также был арестован полицейский волынского управления внутренней безопасности полиции Украины за требование взятки.