Кемерово, 30 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Бывший глава ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев направили в Центральный районный суд Кемерово апелляционные жалобы на решение суда о продлении в их отношении сроков содержания под стражей. Об этом сообщили в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

Читайте также: Суд продлил арест главе МЧС Кемеровской области

Отмечается, что 19 июля обоим арестованным по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» срок ареста был продлен до 25 сентября 2018 года. Добавим, что всего по указанному делу о пожаре были взяты под стражу 11 фигурантов.

Читайте также: Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить улики по делу о «Зимней вишне»

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта на верхнем этаже кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, с которым удалось справиться лишь к утру 26 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большая часть из которых — дети.

Читайте также: В Кемерово приступили к сносу сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня»