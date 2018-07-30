Москва, 30 июля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неизвестных лиц из числа руководства и сотрудников ГУП «Киностудия «Чеченфильм», передает 30 июня РБК со ссылкой на собственный источник в МВД России.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Жулики

Из сообщения следует, что в 2011 году компания получила субсидию министерства культуры РФ в размере почти 21,9 млн рублей на съемки фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. Однако фильм так и не был снят, а в сентябре 2014 года «Чеченфильм» был ликвидирован.

Отмечается, что дело в отношении сотрудников «Чеченфильма» — третье в 2018 году, связанное с невозвратом средств, выделенных кинопроизводителям. Ранее при схожих обстоятельствах были возбуждены дела в отношении студии «Маяковский» и «Кинокомпании КИТ».