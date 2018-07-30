Иркутск, 30 июля, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Помимо выборов в областной парламент, 9 сентября 2018 года в Иркутской области должны состоятся большие муниципальные выборы. По данным областной избирательной комиссии, период выдвижения кандидатов на них уже завершён, претендентами стали 796 кандидатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Любопытно, что значительная часть соискателей выборных должностей идут на основе самовыдвижения (143), остальные поддержаны партиями «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Напомним, кроме больших муниципальных выборов, 9 сентября 2018 года жителям региона предстоит избрать новый состав регионального парламента. В преддверие этого события новым руководителем иркутском избиркома стал заместитель председателя избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

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Согласно Уставу, Заксобрание Иркутской области формируется по смешанному принципу: 22 депутата избираются по одномандатным округам, а ещё 23 — по партийным спискам. Организация и проведение избирательной кампании обойдётся бюджету в 259 млн 800 тыс. рублей.