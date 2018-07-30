Дамаск, 30 июля, 2018, 07:54 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор для беженцев из сирийской провинции Идлиб организовали специалисты российского центра по примирению. Об этом сообщает 30 июля «Первый канал».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Отмечается, что эвакуация стариков, женщин и детей происходит из зон, до сих пор занятых радикальными исламистами, с которыми, однако, удалось договориться о выходе мирного населения по гуманитарному коридору. По сведениям телеканала, беженцев из Идлиба в настоящее время направляют в Алеппо.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в бюллетене российского Центра приема, распределения и размещения сирийских беженцев было указано, что около семи млн сирийцев зарегистрированы как беженцы на территории 45 государств, более 70% от этого числа составляют женщины и дети.

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