Рамалла , 30 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля перехватили транспортное судно, пытавшееся доставить гуманитарную помощь в сектор Газа, сообщает 30 июля Al Jazeera.

Колючая проволока. Палестина

Судно с 23 людьми на борту должно было пришвартоваться в порте осажденного сектора Газа, вместо этого оно было перенаправлено в израильский порт Ашдод. Среди задержанных были в том числе и граждане Израиля.

Напомним, сектор Газа на протяжении 12 лет находится в состоянии блокады, организованной Израилем и Египтом. Сложное положение, вызванное политикой соседних государств, настраивает местных жителей против еврейского государства, что выливается в массовые акции протеста, а также нападения на сотрудников правоохранительных служб.