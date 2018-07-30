Курган, 30 июля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Житель Курганской области пытался отстоять в суде сельскую школу. Однако закон оказался не на его стороне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганского областного суда.

( Kindzadzaa Заброшенная школа

В июне 2017 года глава Щучанского района Курганской области постановил ликвидировать Николаевскую среднюю общеобразовательную школу. Житель села Николаевка обратился в суд с иском к районной администрации и местному отделу образования о признании данного постановления недействительным, а также с требованием восстановить учебный процесс в школе.

Истец считал, что с закрытием Николаевской школы нарушены права детей, проживающих в селе: с сентября 2017 года они вынуждены ездить на обучение за 12 км в школу села Пуктыш.

Шучанский районный суд Курганской области в удовлетворении заявленных требований отказал. Тогда житель Николаевки обратился с апелляцией в областной суд.

Судебная коллегия приняла во внимание, что на момент закрытия в Николаевской школе обучалось четыре ребёнка. Решение о закрытии школы принималось на сельском сходе. Дети зачислены в школу другого села по заявлению родителей. Из населенных пунктов Николаевского сельсовета организован подвоз школьников до места учёбы.

Видимо, в работе Николаевской сельской школы необходимости на данный момент нет. Таким образом судебная коллегия Курганского областного суда утвердила решение суда первой инстанции. Решение вступило в законную силу.