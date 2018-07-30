Москва, 30 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Торги по рублю 27 июля прошли относительно спокойно. До открытия американской сессии пара доллар/рубль торговалась на уровне 63 руб., евро/рубль — на 73,30 руб. Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых практически не оказало влияния на внутренний валютный рынок. Всплеск волатильности на рынке наблюдался после публикации данных по ВВП США. Поскольку фактическое значение не превысило прогноз, трейдеры начали закрывать свои длинные позиции по курсу доллара в преддверии выходных, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

После выхода американской статистики пара доллар/рубль снизилась до 62.65 руб., евро/рубль — 73,02 руб. К закрытию торгов рубль немного растерял прибыль к иностранным валютам на фоне снижения нефтяных котировок.

Сегодня, 30 июля, экономический календарь для Европы и США пустой. Это значит, что сегодня внимание участников рынка будет приковано к динамике цен на нефть и доходности американских облигаций.

Котировки на нефть сорта Brent 11,5 дней находятся в коррекционной фазе после падения до $71,18. На момент написания обзора баррель Brent стоит $74,24. Если цена опустится ниже $73,75, то с новой силой возобновятся продажи фьючерсов на нефть. Для рубля это будет означать ослабление к доллару до 63,25 руб., к евро — до 73,62 руб. Если по нефти сохранится восходящая динамика в рамках коррекции, то рубль попытается сегодня протестировать уровень 62,50.

Напомним, 27 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 15 коп. (-0,25%), до 62,79 руб., курс евро — на 6 коп. (-0,08%), до 73,25 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-15,38%), евро/рубль — 563,9 млн евро (+11,24%).

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