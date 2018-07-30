Лондон, 30 июля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Великобритания будет укреплять партнёрские отношения с Китаем. Соответствующее заявление в преддверии своего визита в КНР сделал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Это станет его первой зарубежной поездкой на посту главы МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин в Лондоне

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«Поскольку Великобритания покидает Евросоюз и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке», — цитирует The Guardian слова главы МИД.

Отмечается, что Хант прибудет в Пекин сегодня, 30 июля. и встретится с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, членом Политбюро Ян Цзечи и министром иностранных дел Ван И. Главы внешнеполитических ведомств двух стран будут совместно председательствовать в девятом стратегическом диалоге между двумя государствами.

Ожидается, что стороны обсудят такие темы, как многосторонность, изменение климата, необходимость сохранения санкций для оказания давления на Пхеньян с целью выполнения его обязательств.

Напомним, 9 июля Джереми Хант сменил на посту главы МИД Британии Бориса Джонсона, который подал в отставку в связи с разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

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Как сообщало ИА REGNUM, о готовности КНР к укреплению сотрудничества с Великобританией, а также развитию взаимодействия и координации в международных вопросах в мае 2017 года заявлял китайский премьер Ли Кэцян. На встрече с канцлером казначейства Великобритании Филипом Хэммондом Ли выразил волю Китая к консолидации и выстраиванию двустороннего доверия с Великобританией, а также к имплементации договоренностей в сфере ядерной энергетики, финансов и других ключевых сферах. Кроме того, Ли заявил о заинтересованности Китая в выведении двусторонних отношений на новый уровень по всем наличествующим вопросам. В свою очередь, спецпредставитель Терезы Мэй заявил, что Лондон предпримет усилия по развитию всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Великобританией, поддерживая высокий уровень обменов, развитие двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, а также интенсифицируя взаимодействие по международным вопросам.

Напомним, Тереза Мэй находилась в Китае с трехдневным визитом в конце января-начале февраля 2018 года. За это время были заключены десятки сделок общей стоимостью в 9 млрд фунтов (порядка 12,8 млрд долл.), включая строительство инфраструктуры для «нового Шелкового пути», а также контракты в сфере финансов, инноваций, сельского хозяйства и технологий. Китайская сторона выразила надежду, что визит Мэй положит начало «золотому веку» в отношениях между странами.