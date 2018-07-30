Чита, 30 июля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Столица Забайкалья — Чита — приходит в себя после наводнения. По данным синоптиков, за прошедшие сутки, 29 июля, на большинстве рек края наблюдался спад уровня воды. Но проблемы остались, и многим горожанам ещё не обеспечены условия, при которых они могут вернуться в свои дома. Об этом говорили сегодня участники городской чрезвычайной комиссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта Заб.ру Наводнение в Чите

По оценке руководителя администрации городского округа «Город Чита» Олега Кузнецова, более тысячи городских домов и земельных участков серьёзно пострадали от последствий водной стихи. Для борьбы с ней необходимо в оперативном порядке откачать воду с пострадавших усадеб, просушить стены с помощью воздушных пушек, убрать мусор и осуществить дезинфекционные мероприятия.

Что касается единовременных выплат пострадавшим, то, как заверили в читинской мэрии, на сегодня выплачено 92% из имеющихся списков.

«За минувшие выходные подготовлены списки на получение 10 тысяч рублей ещё на 1804 читинца», — заявил Олег Кузнецов.

Коллегам он дал поручение контролировать этот вопрос, чтобы горожане получали причитающиеся им суммы без проволочек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения, вызванного сильными дождями, с 8 июля 2018 года в Забайкалье были подтоплены 38 населённых пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов, эвакуированы семь детских лагерей. По оценке правительства Забайкальского края, предварительный материальный ущерб составил более 1 миллиарда рублей.