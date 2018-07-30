Москва, 30 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Россия оказалась на 10-м месте рейтинга стран с самым дешевым бензином АИ-95 в мире, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные GlobalPetrolPrices.

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«Россия является одним из трех крупнейших мировых производителей нефти, поэтому жители страны пользуются более низкими ценами на бензин, чем на мировом рынке», — говорится в описании рейтинга.

Стоимость бензина АИ-95 в России составляет 0,72$ за литр (или 45,3 рубля). При этом по доступности топлива страна находится лишь на 34-м месте рейтинга, поскольку водители вынуждены тратить до 9,22% своего ежедневного заработка, чтобы заправить машину.

На первом месте рейтинга оказалась Венесуэла, где литр бензина стоит менее $0,01. На втором месте — Иран с ценой $0,28, на третьем — Кувейт с показателем $0,35 за литр.

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