Вена, 30 июля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Для «оценки ситуации с нарушением прав человека» в Крыму делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова приехать на полуостров в ближайшем будущем. Об этом газете «Известия» сообщили в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ).

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

«БДИПЧ ОБСЕ рассматривает возможность поездки в Крым», — отметили в организации.

При этом в БДИПЧ ОБСЕ отмечают, что организация может направить свою делегацию в Крым только в том случае, если будет получено согласие на посещение со стороны властей Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Референдум на полуострове прошел после того, как в Киеве в феврале 2014 г. произошел государственный переворот.