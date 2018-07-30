Якутск, 30 июля, 2018, 06:57 — ИА Регнум. В главы Якутска выдвинулся девятый кандидат — директор производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева. Она баллотируется от «Партии возрождения России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме республики.

Герб Якутска

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Таким образом, число желающих возглавить Якутск достигло девяти. На кресло мэра, кроме Сарданы Аксентьевой, также претендуют директор ИП Владислав Теппор (ЛДПР), председатель городской думы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), депутат Госсобрания региона Владимир Фёдоров («Родина»), предприниматель Сергей Асютин («Партия ветеранов России»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), председатель общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия»). Самовыдвиженцами баллотируются генеральный директор ООО «Точка взаимодействия» Олег Желнин и сотрудник республиканской больницы №2 Михаил Лукин.

Новых кандидатов в мэры уже, скорее всего, не появится — срок приёма документов для выдвижения на эту должность завершается 30 июля.

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Что касается Сарданы Авксентьевой, то, как сообщила ЯСИА председатель якутской городской ТИК Алла Самойлова, у неё высокие шансы быть зарегистрированной. Решение о допуске Авксентьевой к выборам избирком примет в течение десяти дней. По данным с сайта республиканской избирательной комиссии города, пока зарегистрированы только двое — Александр Саввинов и Владислав Теппор.

Как сообщало ИА REGNUM, претендентов в главы Якутии гораздо меньше: в выборах будут, скорее всего, участвовать только четверо. Кандидатура экс-министра финансов региона Эрнста Берёзкина («Гражданская платформа») была отозвана партией, лидер регионального отделения «Родины» Алексей Лаптев после выдвижения заявил о добровольном выбывании из избирательной гонки и призвал голосовать за другого кандидата, депутат Нерюнгринского районного совета Александр Силин тоже вряд ли будет зарегистрирован потому, что выдвинулся не по итогам конференции «Партии социальных реформ», а решением совета регионального отделения.

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В итоге бороться за должность главы Якутии будут временно исполняющий обязанности руководителя региона Айсен Николаев («Единая Россия»), депутат Мирнинского районного совета Владимир Богданов («Справедливая Россия»), возглавляющий якутскую КПРФ вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев и лидер ЛДПР Якутии, депутат регионального парламента Гаврил Парахин.