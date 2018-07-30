Пекин, 30 июля, 2018, 06:26 — ИА Регнум. Министерство образования КНР выпустило доклад касательно качества обязательного образования в Китае, в котором отмечено относительно широкое распространение среди учащихся близорукости, ожирения и нехватки сна, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Китайские школьники

Несмотря на хорошие показатели сердечно-лёгочной системы, 8,5% мальчиков и 5,1% девочек в четвертом классе, а также 8,5% мальчиков и 6,2% девочек в восьмом классе страдают ожирением, говорится в докладе. Кроме того, 36,5% четвероклассников и 65,3% восьмиклассников имеют проблемы со зрением.

Только лишь 30,7% четвероклассников спят по 10 часов в день, а 16,6% восьмиклассников спят по меньшей мере по 8 часов в день, говорится в докладе. Также выявлена относительно высокая нагрузка на учащихся общеобразовательных учреждений, поскольку 14,7% четвероклассников и 19,2% восьмиклассников тратят более одного часа в день на домашнюю работу по математике, в то время как 43,8% четвероклассников и 23,4% восьмиклассников занимаются с репетитором по математике.

Доклад стал первым в своем роде, который базируется на мониторинге, проведенном Национальным центром оценки качества базового образования министерства образования КНР с 2015 по 2017 гг. В исследовании участвовали 570 тыс. учащихся четвертого и восьмого класса в целом ряде школ по всей стране. Напомним, что обязательное образование в Китае длится девять лет и поделено на шесть лет начальной школы и три года младшей средней школы.