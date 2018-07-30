Вершино-Дарасунский, Забайкальский край, 30 июля, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Золотодобывающее предприятие «Урюмкан», осуществляющее работы на Дарасунском руднике (Забайкальский край), приостанавливает работу не менее чем на два месяца из-за тяжёлого финансового положения. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на руководителя предприятия Евгения Рогалева. По его словам, компании нужен большой кредит, чтобы восстановить шахты и оборудование.

Закрытый рудник

«Из пяти шахт осталась одна, оборудование изношено на 90%», — пояснил Евгений Рогалев.

Напомним, ранее более 60 работников данного предприятия были вынуждены объявить голодовку, чтобы получить трехмесячные долги по заработной плате. Прокуратура по итогам доследственной проверки установила, что задолженность по заработной плате за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн рублей.

Представление об устранении нарушений трудового законодательства в связи с двухмесячной задолженностью по зарплате выносилось также 20 июля 2018 года. Но, несмотря на то, что требования прокурора признаны обоснованными, нарушения не были устранены в связи с отсутствием денежных средств.

Судя по тому, что власти Забайкальского края заявили об изыскании половины причитающейся шахтёрам суммы (15,4 миллиона рублей), не исключено, что прекратившаяся было голодовка десятков рабочих скоро возобновится.