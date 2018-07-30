Богатые Сабы, Татарстан, 30 июля, 2018, 06:00 — ИА Регнум. В банкротном деле авиакомпании «Вим-Авиа», имеющей юридический адрес в Татарии, сменилась очередность кредиторов. По ходатайству временного управляющего компании Арбитражный суд РТ признал «подлежащей удовлетворению в первоочередном порядке задолженность по заработной плате и налогу на доходы физических лиц (включая задолженность по исполнительным производствам) работников (уволенных работников)», которая возникла «за период с 17 апреля 2018 по состоянию на 2 июля 2018 года». Эти долги удовлетворят до задолженности по иным текущим платежам второй очереди, «включая требования по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в отношении задолженности по заработной плате и налогу на доходы физических лиц, образовавшейся по состоянию на дату рассмотрения заявления». В суд продолжают поступать требования о выплате зарплаты от бывших работников проблемной авиакомпании, чью дальнейшую судьбу решат после 27 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gianluca Borchia Самолёт авиакомпании «Вим-Авиа»

Напомним, банкротное дело рассматривается с ноября 2017 года. Инициатором признания несостоятельной авиакомпании, получившей свою «известность» частыми задержками рейсов, стала компания из Ульяновска. Но в феврале 2018 года ее сменил преемник из Москвы — ООО «РНГО». Последнее предъявило претензии на сумму свыше 3,041 млрд рублей. Требование обеспечено залогом имущества. С февраля по середину июня 2018 года авиакомпания должна была находиться под наблюдением. Перейти к следующему этапу не смогли, так как ООО «РНГО» потребовало запретить временному управляющему Марии Булатовой проведение собрания кредиторов, которое было намечено на 13 июля 2018 года. На нём должны были решить переходить к финансовому оздоровлению, внешнему управлению или сразу открывать конкурсное производство. На начало июля долги авиакомпании составили почти 12 млрд рублей, и далеко не все ходатайства, поступившие от кредиторов, к этому моменту рассмотрены.

«Суммарный объем требований кредиторов, не включенных в реестр кредиторов, составляет 57,95% (голосующих) от общего числа требований заявленных в срок. Требование ООО «РНГО» составляет 25,39% от общей суммы требований. При этом суд полагает, что в случае удовлетворения требований невозможно предугадать возможное распределение голосов в случае объединения кредиторов в процессе голосования, в том числе присоединения требований кредиторов. При этом ни у одного кредитора не имеется более 50% голосов. Таким образом, в случае удовлетворения требований ООО «РНГО», решение последнего может повлиять на результаты голосования», — отмечалось в определении суда, которым ввели обеспечительные меры.

27 июля 2018 года апелляционная жалоба авиакомпании была направлена в суд следующей инстанции. Многомиллиардное требование ООО «РНГО» начнут рассматривать 27 августа 2018 года. После этого кредиторы решат судьбу авиакомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами возбуждено несколько уголовных дел, связанных с проблемами авиакомпании — по факту невыплаты заработной платы, а также в отношении бывшего гендиректора, который до августа пробудет под домашним арестом. Ему вменяется мошенничество.

Ранее топ-менеджмент авиакомпании заподозрили в выводе активов за пределы страны. А 24 июля 2018 года стало известно, что у авиакомпании обнаружены признаки преднамеренного банкротства.

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