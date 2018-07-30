Мельбурн, Австралия, 30 июля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Юная китайская пианистка Люй Цзяин победила в соревновании с более чем 130 конкурсантами и получила Гран-при четвертого Мельбурнского международного молодежного музыкального конкурса, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

Elliott Billings Пианино

Двенадцатилетняя Люй, которая начала учиться игре на пианино в возрасте трех лет, получила высший балл среди всех конкурсантов. Она была награждена высшим призом на церемонии, прошедшей на площади Федерации в Мельбурне.

Австралийский пианист и композитор Бенджамин Мартин, который также является председателем судейской бригады, высоко оценил выступления конкурсантов мероприятия, отметив, что они продемонстрировали превосходную технику и понимание музыки.

Напомним, что ежегодный Мельбурнский международный молодежный музыкальный конкурс организован Международной организацией музыковедов и искусствоведов Австралии. Он дает возможность молодым музыкантам продемонстрировать свои таланты за рубежом, а также посетить мастер-классы признанных мэтров. В 2018 году в конкурсе приняли участие более 130 музыкантов из Азии, Океании и Северной Америки.