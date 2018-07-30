Душанбе, 30 июля, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Четыре человека погибли на юге Таджикистана в результате наезда автомобиля на группу туристов-велосипедистов. Погибшие — иностранцы, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Трагедия произошла в селе Торбулок Хатлонской области. Три туриста погибли на месте, один скончался в больнице. Еще три путешественника получили легкие травмы.

Наехавший на туристов водитель скрылся с места ЧП. В машине с ним находились три человека. Автомобиль с характерными повреждениями, принадлежащий уроженцу города Нурек, позже был найден полицией.

Правоохранители задержали одного из участников инцидента, двое других оказали сопротивление и были ликвидированы. Водителя продолжают разыскивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня мотоциклист из России совершил наезд на 12-летнего мальчика на севере Таджикистана. Ребенок скончался в больнице.

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