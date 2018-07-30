Екатеринбург, 30 июля, 2018, 05:36 — ИА Регнум. В Свердловской области шестеро из 50 депутатов областного Заксобрания заработали за 2017 год более 10 млн рублей. Об этом говорится в материалах регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Самым богатым стал единоросс Алексей Кушнарев. Его доход составил 109 553 716,70 рублей. На втором месте по уровню доходов — Александр Серебренников. Он показал доход в сумме 67 918 068,95 рублей.

На третьем месте тоже единоросс Анатолий Никифоров с доходом 48 358 850,43 рублей. А четвёртое занял справедливоросс Виктор Маслаков. Его доход составил 47 105 369,44 рублей.

Пятый по доходам — единоросс Алексей Дронов (33 124 631,93) рублей. А шестой — его коллега по фракции Владимир Рощупкин с 16 222 028,15 рублей.

Также у депутатов есть недвижимое имущество. Правда, особо выдающегося в списке и в количестве принадлежащих им объектов нет.