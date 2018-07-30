Вашингтон, 30 июля, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Эпизод с участием звезды Голливуда Брэда Питта обошелся создателям боевика «Дэдпул 2» почти даром — всего одной чашкой кофе. Об этом актер Райан Рейнольдс рассказал в интервью Entertainment Tonight.

SpreePiX Брэд Питт

«Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». Оказалось, что одну чашку кофе», — рассказал Рейнольдс.

Актер пояснил, что таким образом Питт дал понять, что готов к безвозмездной работе, и совершил, вероятно, самый лучший поступок из всех возможных. Камео Питта в «Дэдпуле 2» — своего рода хулиганство: авторы пригласили звезду мирового масштаба, чтобы дать ей роль без слов на пару кадров, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сиквел супергеройского боевика «Дэдпул» вышел на экраны в мае 2018 года. Райан Рейнольдс сыграл в фильме главную роль — циничного наемника, изуродованного научным экспериментом. Брэд Питт появился в коротком эпизоде в роли Невидимки.

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