Куньмин, Китай, 30 июля, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные производители провинции Юньнань на юго-западе Китая заключили соглашения с дубайскими импортерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках форума, посвященного развитию двусторонней торговли, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

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«Юньнань известна также, как «королевская провинция цветов», и мы горды предложить миру огромный выбор высококачественной сельскохозяйственной продукции», — заявил глава провинциального Департамента коммерции Юньнани Чжао Жуйцзюнь на мероприятии.

ОАЭ с их 10 млн жителей должны импортировать 90% продуктов питания для своих нужд, о чем заявляли в министерстве экономики и международной торговли в Абу-Даби. Более того, по информации мировой консалтинговой фирмы KPMG, рынок продуктов питания ОАЭ составил в 2018 году $13,2 млрд в связи с тем, государство является одной из популярнейших туристических точек.

В связи с этим общественные и частные институты постоянно ищут рынки новых поставщиков из-за рубежа, дабы обеспечить себе как одному из самых пустынных государств Персидского залива продуктовую безопасность, отметил глава внешних подразделений департамента экономического развития ОАЭ Абдулла Саид Салем аль-Зааби.

По словам Зааби, ОАЭ остро нуждаются в выведении китайско-эмиратских отношений на новый уровень, чтобы стать одним из ключевых игроков в качестве транспортного хаба в рамках китайской инициативы «Нового шелкового пути».

В общей сложности 15 сельскохозяйственных фирм из Юньнани приняли участие в выставке в кулуарах форума. Более 100 местных и приезжих из ОАЭ бизнесменов демонстрировали свою и изучали чужую продукцию, включая цветы, чай, кукурузу, овощи, фрукты и картофельные чипсы.

Напомним, что за первую половину 2018 года торговый обмен между китайской провинцией Юньнань и ОАЭ вырос в три раза в сравнении с тем же периодом 2017 года, достигнув $280 млн.