Нью-Йорк, США, 30 июля, 2018, 05:20 — ИА Регнум. Американская торговая сеть Walmart собирается разработать свой собственный сервис предоставления видеоконтента, сообщает The Wall Street Journal.

Random Retail Магазин Walmart

По данным издания, Walmart работает с известным телепродюссером Марком Гринбергом. Отмечается, что пока план о создании сервиса по доставке видеоконтента находится на ранней стадии, окончательное решение руководство Walmart может принять уже к осени текущего года.

Для эффективной конкуренции с гигантами этого рынка, такими как Netflix и Amazon, компания планирует установить более низкие цены на подписку. Своей целевой аудиторией Walmart считает жителей небольших городов, в то время как ее конкуренты сконцентрированы на жителях крупных городов и мегаполисов.

Пока нет информации, планирует ли Walmart создавать свой собственный видеоконтент для распространения или же будет распространять передачи, фильмы и сериалы других производителей.

Напомним, о решении создать свой собственный сервис видеостриминга заявила и компания Apple, уже подписавшая договор с популярной в США телеведущей Опрой Уинфри для создания передач. Отмечается, что Apple старается привлечь к работе над своим сервисом наиболее известных и именитых телеведущих и продюссеров, чтобы потеснить конкурентов с рынка.

Также напомним, что три французских вещательных компании намерены создать свой сервис по распространению видеоконтента, который будет предоставлять подписчикам фильмы и сериалы американского и французского производства. Также французский конкурент Netflix планирует создавать и свой эксклюзивный контент.