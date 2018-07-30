Петропавловск-Камчатский, 30 июля, 2018, 05:12 — ИА Регнум. Трагедией закончилась морская прогулка для молодой пары на Камчатке. 32-летний мужчина и его 31-летняя спутница 26 июля отправились на морскую прогулку на лодке. В лодку ударила волна, и она перевернулась. Женщину нашли живой. Поиски мужчины продолжаются, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасательный круг

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Женщину, которая провела почти четверо суток на скалах без еды и воды, сегодня обнаружили живой спасатели МЧС. Потерпевшая находится в очень тяжелом психологическом состоянии. Как следует из её рассказа, когда лодка перевернулась, они увидели, что до берега недалеко. Женщина плыла первой. Периодически оглядываясь, она видела, что мужчина плывет за ней. Но, оглянувшись в очередной раз, она спутника не увидела.

Потерпевшая выбралась на берег, потом обнаружила прибитые волной вещи, среди которых был яркий спасательный жилет. С его помощью она пыталась привлечь внимание проплывавших мимо судов. Спустя почти четверо суток её обнаружили спасатели. Эвакуировать женщину пришлось с помощью специального альпинистского снаряжения — подойти к скалистому берегу на катере оказалось невозможно.

Поиски мужчины продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, члены экипажа камчатского промыслового судна «Пётр Ильичев» награжден медалями МЧС России за спасение жизней своих северо-корейских коллег. В декабре 2017 года камчатские рыбаки, выполняя рейс в Японском море в порт Пусан через исключительную экономическую зону КНДР, заметил в море утлую лодку с полуживыми людьми. Троих моряков спасли, один к моменту подхода российского судна был уже мёртв.