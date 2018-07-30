Путраджая, Малайзия, 30 июля, 2018, 05:00 — ИА Регнум. Малайзия продолжит считать Китая хорошим другом и партнером, заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад находящемуся с визитом в стране заместителю главы Международного департамента ЦК КПК Го Ечжоу, сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

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По словам Махатхира, малайзийской правительство намерено углубить традиционную дружбу с Китаем, укрепить обмены между правящими партиями и расширить прагматическое сотрудничество по всем фронтам. Он также ожидает своего предстоящего официального визита в Китай, отметил премьер-министр.

Го, в свою очередь, отметил, что китайско-малайзийские отношения продолжат развиваться в русле традиционной дружбы и близких обменов между представителями правящих партий с целью продвижения здорового и стабильного развития двусторонних отношений.

Напомним, что во время предстоящего визита 93-летнего Махатхира Мохамада в Китай стороны намерены обсудить вопросы международного сотрудничества в рамках формата Китай — АСЕАН, а также возможного участия Малайзии в проекте «Нового шелкового пути».