Сан-Паулу, Бразилия, 30 июля, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Небольшой самолет потерпел крушение при посадке в бразильском аэропорту «Кампу-де-Марте» города Сан-Паулу, сообщает агентство UOL.

Самолёт

Отмечается, что на борту воздушного судна находилось семь человек: пять пассажиров и два члена экипажа. По данным пожарной службы, при катастрофе на самолете произошел пожар. Пилот скончался на месте происшествия. Остальные пассажиры, по данным пожарного департамента, выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля на юго-востоке Франции разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека, еще двое получили ранения.