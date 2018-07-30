Лысково, Нижегородская область, 30 июля, 2018, 04:47 — ИА Регнум. Налоговая служба Нижегородской области требует признать банкротом ОАО «Лысковский электротехнический завод», которое не только является одним из старейших в городе, но и обеспечивает теплом 74 объекта, включая жилые дома. Иск подан 27 июля 2018 года, но к производству пока не принят. Между тем до конца не рассмотрены аналогичные требования, поступившие от муниципального предприятия в апреле 2018 года, их обоснованность оценят 8 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Сумма претензий ФНС России к заводу в Лысково, выпускающему электрооборудование для автопромышленности и работающему с 1941 года, составила 16 192 453,16 рубля.

В конце января 2018 года налоговый орган двумя решениями потребовал с завода взыскать задолженность в размере 24 012 755,79 рубля.

«По состоянию на 25.01.2018 года общество имеет задолженность перед контрагентами в размере 118 104 767,65 рубля, о чем свидетельствуют данные оборотно-сальдовой ведомости. Согласно служебной записке общества от 28.03.2018 года, общая задолженность по уплате налогов общества по состоянию на 25.01.2018 составила 43 967 354 рубля 83 копейки», — отмечается в материалах одного из дел.

На сегодня завод пытается обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, выразившиеся в списании денежных средств со счетов предприятия по 24 исполнительным производствам. Предприятие считает, что пристав излишне снял более 808,4 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года иск с требованием о банкротстве АО уже подавало муниципальное предприятие «Биологические очистные сооружения», предъявившее заводу претензии на сумму свыше 14,1 млн рублей. Арбитражный суд Нижегородской области пока не рассмотрел обоснованность претензий, слушания уже не в первый раз переносятся, на этот раз на 8 августа 2018 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается член Ассоциации «СРО АУ ЦФО» Юрий Шишков.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён осенью 1992 года, но ведёт свою историю с 1941 года. На нём работают почти 500 человек. Управляющая компания — АО «Автоком» (Самара). На 30 июня 2018 года в списке аффилированных лиц завода числятся нижегородское ООО «Ником-Н» с долей в уставном капитале 20,064%, Вячеслав Малеев — 28,11%, Евгений Попов — 23,71% и Иван Семенов — 24,46%.