Тюмень, 30 июля, 2018, 05:56 — ИА Регнум. Тюменские общественники объявили акцию «Трудоустрой пенсионера». Таким образом они хотят проверить востребованность опытных кадров с большим стажем на рынке труда, а также промониторить соблюдение статьи 37 Конституции РФ, устанавливающей право на труд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилой человек

Общественники предлагают на деле выяснить готовность работодателей к пенсионной реформе. Кроме того, акция «Трудоустрой пенсионера!» призвана «проверить честность правительства России в обещаниях трудоустроить всех граждан в возрасте после 60 лет».

«Предлагаем всем написать в службы занятости заявления о трудоустройстве. Ответы чиновников отправлять в администрацию президента России. Цепочку трудоустройства публиковать в социальных сетях, сети интернет и по возможности в средствах массовой информации. Право на труд и заработную плату нам определено Конституцией РФ, чиновники должны сие обеспечить. Уверен, что только сообща мы можем отстоять свои права. А непрофессиональные и аморальные чиновники будут уволены», — пояснил суть акции корреспонденту ИА REGNUM один из её инициаторов Алексей Савоськин.

Напомним, предложенный правительством РФ пенсионный манёвр предполагает, что с 2019 года пенсионный возраст граждан Pоссии будет поэтапно расти — к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию не в 60, а в 65 лет, а женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не с 55 лет, как сейчас, а с 63. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение. Второе чтение намечено в Госдуме на сентябрь 2018 года.

На возражения о коллапсе на рынке труда в связи с пенсионной реформой в правительстве РФ уверяют, что работы хватит всем — и пожилым, и молодым. Кроме того, правительство намерено выделить 5 млрд рублей из федерального бюджета на помощь регионам России в части решения вопроса занятости граждан предпенсионного возраста.