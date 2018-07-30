Брюссель, 30 июля, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Европе нужен свой собственный Роберт Мюллер для проведения расследования «российского вмешательства», заявил лидер фракции Европарламента Альянс либералов и демократов за Европу Ги Верхофстадт в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русское вмешательство»

«Европе нужен свой Мюллер, чтобы расследовать российские кампании по дезинформации и другие атаки на наши демократии. В сентябре я предложу Европарламенту свой комплекс мер, чтобы очистить наш интернет и социальные сети. Пора уже дать сдачи!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп призвал спецпрокурора Роберта Мюллера, занятого расследованием по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, признать «конфликт интересов». Трамп связывает это со своим отказом назначить Мюллера главой ФБР и с дружбой спецпрокурора с экс-главой ведомства Джеймсом Коми.