Неаполь, Италия, 30 июля, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Итальянский футбольный клуб «Наполи» хочет приобрести защитника московского ЦСКА Марко Фернандеса, сообщает Tuttomercatoweb.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Фернандес

Отмечается, что интерес к футболисту возрос после его удачного выступления на чемпионате мира по футболу — 2018 в составе сборной России. Издание отмечает, что «Наполи» уже ведет переговоры с ЦСКА по поводу возможного трансфера.

Напомним, защитник сборной России Марко Фернандес сравнял счет в матче ¼ финала против сборной Хорватии и дал России шанс побороться за выход в полуфинал в серии послематчевых пенальти. Сборная России не смогла реализовать этот шанс, уступив хорватам по пенальти со счетом 3:4.