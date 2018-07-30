Москва, 30 июля, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана присоединиться к БРИКС говорит о признании потенциала организации и росте её авторитета. Так прокомментировал заявление турецкого лидера в своем микроблоге российский сенатор Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

БРИКС тревожит Запад, считает сенатор. Однако западные СМИ продолжают называть объединение пяти государств чисто символическим.

«А тут ещё Эрдоган хочет ввести Турцию в её состав — чувствует растущий вес и авторитет БРИКС. Важный сигнал и признание её потенциала», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в Йоханнесбург Эрдоган заявил, что лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР — должны принять Турцию в организацию, после чего она будет называться БРИКСТ. Десятый саммит организации прошел в ЮАР 26−27 июля.