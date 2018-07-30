Вашингтон, 30 июля, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Из-за запрета на въезд в Россию бывший посол США в Москве Майкл Макфол не сможет продолжать научную карьеру. Об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

U.S. Department of State Майкл Макфол

Ведущий поинтересовался у экс-посла, изменилась ли его жизнь после предложения России о его допросе, прозвучавшего после саммита лидеров РФ и США в Хельсинки.

«Моя жизнь уже изменилась. Знаете, я сейчас с вами говорю из Стэнфордского университета, профессором которого я являюсь на протяжении 30 лет. Все мои исследования касались России, я не смогу теперь проводить исследования в России», — заявил он.

Макфол подчеркнул, что из-за запрета на въезд Россию он вынужден прекратить свои исследования, и объявил о завершении своей научной карьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура РФ планирует допросить целый ряд граждан США по делу осужденного за мошенничество в России основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. В их числе фигурирует и экс-посол США в России Майкл Макфол. Отмечается, что Макфол готовил докладные записки для госдепа США с описанием хода следствия по делу юриста Браудера Сергея Магнитского.

Отметим, пресс-секретарь госдепа США Хизер Науэрт назвала обвинения России в адрес Уильяма Браудера абсурдными и заявила, что США настаивают на сотрудничестве российских властей с минюстом США по этому делу.

Читайте также: Генпрокуратура РФ намерена допросить экс-посла США по делу Браудера