Москва, 30 июля, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Большое количество оружия и боеприпасов различных типов сдали боевики в Юго-западной зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

В течение суток члены незаконных вооруженных формирований сдали три танка, две гаубицы, пять зенитных установок, один крупнокалиберный пулемет и три пикапа, говорится в отчете Центра за 29 июля. Кроме того, сданы боеприпасы различных типов и калибров.

Передача оружия произошла по итогам переговоров со старейшинами населенных пунктов и лидерами боевиков, пояснили в российском оборонном ведомстве.

Отмечено также, что более 90 беженцев вернулись за сутки в свои дома. В общей сложности в Восточную Гуту вернулось 73,7 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные продолжают фиксировать нарушения режима прекращения огня на территории Сирии. Так, 28 июля отмечено восемь таких случаев в провинции Латакия, три — в Алеппо.

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