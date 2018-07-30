Вашингтон, 30 июля, 2018, 03:33 — ИА Регнум. США сосредоточены на обеспечении стабильного роста ВВП в ближайшие годы, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин в интервью Fox News.

Рост экономики

«Мы не можем предсказывать ситуацию на ближашие пару лет, но я могу сказать, что эти годы мы движемся в верном направлении. Я не думаю, что тот рост ВВП, который мы имеем сейчас, это некий кратковременный феномен на два года, я считаю, что нас в ближайшие 4−5 лет ждет устойчивый рост ВВП на уровне как минимум 3%», — заявил он.

Мнучин отметил, что успехи в экономике связаны с политикой администрации президента США Дональда Трампа в области налоговой реформы, а также торгового урегулирования.

Ранее в отчете министерства торговли США был отмечен рост ВВП США на 4,1% во втором квартале 2018 года. Отмечается, что такой рост американская экономика показывает впервые за прошедшие четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп отметил рекордные темпы роста ВВП и пообещал еще более высокий рост в ближайшие годы.