Мюнхен, Германия, 30 июля, 2018, 03:17 — ИА Регнум. В аэропорту немецкого города Мюнхен было отменено 330 из 880 рейсов после того, как неизвестная женщина пробралась в зону безопасности аэропорта без прохождения досмотра, сообщает Süddeutsche Zeitung.

Aconcagua Мюнхенский аэропорт

Сообщается, что 40-летняя женщина смогла каким-то образом проникнуть в зону безопасности аэропорта, миновав надлежащие досмотры. В результате сотрудникам службы безопасности пришлось закрыть два зала вылета, эвакуировать оттуда людей и провести там обыски. Из-за происшествия было отменено 330 вылетов, что затронуло около 32 тыс. пассажиров.

Отмечается, что аэропорт может не справиться с последствиями отмены рейсов к 30 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня несколько сотен авиарейсов в США были отменены из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, входящей в American Airlines. Авария была нейтрализована, однако для восстановления графика воздушного движения компании понадобилось несколько суток.

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