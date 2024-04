Нью-Йорк, США, 30 июля, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Издатель американской газеты The New York Times Артур Грегг Сульцбергер на встрече с президентом США Дональдом Трампом призвал его прекратить нападки на журналистов в своих заявлениях. Высказывания Сульцбергера опубликовала на своем официальном сайте газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я сказал ему, что фраза «фейковые СМИ» является лживой и вредной, я очень сильно обеспокоен его высказыванием, что журналисты — «враги народа». Я предупредил его, что подобная провокативная риторика влечет за собой угрозы журналистам и может привести к насилию», — заявил Сульцбергер.

По словам издателя, высказывания Трампа ставят под угрозу жизни журналистов и рушат демократические идеалы американской нации. Сами заявления Сульцбергера были опубликованы после того, как Трамп написал в свой Twitter о прошедшей встрече с издателем.

«У меня была очень хорошая и интересная встреча в Белом доме с А. Г. Сульцбергером, издателем New York Times. На протяжении долгого времени мы обсуждали лживые новости, которые тиражируют СМИ, и то, как фейковые СМИ стали «врагами народа». Обидно!» — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2018 года президент США Дональд Трамп в своем высказывании также назвал «фейковые СМИ» «врагами народа» и призвал сотрудников американских спецслужб не делиться инсайдерской информацией с представителями подобных СМИ.