Берлин, 30 июля, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Прокуратура немецкого города Брауншвейг начала расследование по делу об уходе от налогов в отношении бывшего главы совета директоров автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна, сообщает журнал Bild.

Отмывание денег

По данным расследования, с банковских счетов Винтеркорна в 2016 и 2017 годах были сделаны переводы крупных сумм на счета в швейцарских банках. Средства в итоге оказались на счету, вероятно, принадлежащем жене экс-главы автоконцерна. Называется сумма в размере 10 млн евро, с которой, по всей вероятности, не были уплачены налоги.

Следователи отмечают, что если деньги поступили на счет жены Винтеркорна и квалифицировались как «подарок», то экс-главе Volkswagen следовало уплатить налоги с этого перевода в размере около 500 тысяч евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий концерн Volkswagen был оштрафован на сумму 1,18 млрд евро за манипуляцию с программным обеспечением дизельных автомобилей, показывавшим заведомо ложные данные выхлопов автомобилей, которые якобы соответствовали экологическим нормам. Этот скандал получил название «дизельгейт». Отмечается, что данный штраф является самым крупным штрафом для компании — производителя автомобилей.