Москва, 30 июля, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о хищениях в НПО им. Лавочкина адвокат Игорь Третьяков задержан правоохранителями. Об этом сообщила его жена Екатерина, передает РЕН ТВ.

Задержание

Третьякова задержали вечером 29 июля в столичном аэропорту «Шереметьево», куда он прилетел из Иркутска. По словам супруги адвоката, к трапу самолета подошли шесть мужчин в штатском и попросили Третьякова пойти с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова обвиняют в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос» в размере 330 млн рублей.

По данным следствия, предприятие заключило с адвокатской конторой фиктивные договоры об оказании юридических услуг, однако на самом деле работу выполняли штатные сотрудники юридического отдела НПО.

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