Рим, 30 июля, 2018, 01:40 — ИА Регнум. Старший капрал итальянской армии Энрико Де Маттиа покончил собой в резиденции Палаццо Грациоли, принадлежащей экс-премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, сообщает Secolo d'Italia.

Самоубийство

Сообщается, что военный свел счеты с жизнью в туалете резиденции. Факт суицида подтвердил президент Комиссии обороны итальянского парламента Джанлука Риццо. О мотивах произошедшего пока никаких данных нет.

Отмечается лишь то, что Де Маттия принимал участие в операции «Безопасные улицы», начатой 2008 году правительством Берлускони. Целью операции было привлечение вооруженных сил для борьбы с городской преступностью. Операция проводилась до конца 2015 года. Сама операция подвергалась критике множеством сторон, которые называли операцию идеологической и подчиненной интересам политической пропаганды правительства Берлускони.

Издание Secolo d'Italia отмечает, что это уже третье самоубийство за последние шесть месяцев среди участников операции «Безопасные улицы». Аналогичные случаи произошли в декабре 2017 года и в феврале 2018 года.