Лондон, 30 июля, 2018, 01:00 — ИА Регнум. Погибшую в Эймсбери Дон Стерджесс будут хоронить при усиленных мерах безопасности, сообщает телеканал SkyNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Отмечается, что британское министерство здравоохранения выпустило указания, чтобы предостеречь прощающихся с усопшей от контактов с якобы нервно-паралитическим веществом, от которого погибла Стерджесс.

Священник Филипп Бромили рассказал телеканалу о повышенных мерах безопасности. Он заявил, что гроб с телом Стерджесс уже будет находиться на месте, на церемонии будут отсутствовать посторонние люди. Кроме того, семье дадут лишь 15 минут, чтобы попрощаться с усопшей. После этого ее тело будет кремировано.

Как сообщало ИА REGNUM, по британским данным, 44-летняя Дон Стерджес была якобы отравлена нервно-паралитическим газом «Новичок» 4 июля и была госпитализирована, однако скончалась 8 июля в больнице, не приходя в сознание. Ее друг Чарли Роули, который также пострадал от действия вещества, позднее признался, что именно он нашел флакон с веществом, в котором, по его предположению, были духи, и подарил Стерджесс.

Российское посольство в Лондоне в очередной раз призвало британскую сторону прекратить нагнетать обстановку и спекулировать фактами, напомнив о необходимости объективного расследования по данному инциденту.