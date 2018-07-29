Москва, 30 июля, 2018, 00:47 — ИА Регнум. Полиция задержала четырех человек после митинга против пенсионной реформы, который прошел на проспекте Сахарова в Москве. Среди задержанных — организаторы акции, сообщается на сайте Либертарианской партии России.

Задержание

Были задержаны координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, ведущий митинга Михаил Чичиков и журналист Sota. Vision Иван Егоров. Всех их отвезли в ОВД Красносельское.

Бойко, Чичкову и Степанову инкриминируют нарушение порядка проведения митинга. Суд над ними назначен на 2 августа. После составления протоколов всех задержанных отпустили. Егорову обвинений предъявлено не было.

Протестная акция была согласована со столичными властями. По данным ГУ МВД России по Москве, на митинг пришли 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Госдумой в первом чтении был принят законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что возраст выхода на пенсию в будущем составит 65 лет для мужчин и 63 года — для женщин.

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