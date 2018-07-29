Архангельск, 29 июля, 2018, 23:45 — ИА Регнум. В День Военно-морского флота в Архангельске традиционно многолюдно — город отмечает один из самых главных своих праздников.

ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику участникам Северных конвоев

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торжества начались с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Советского Союза Николаю Кузнецову. В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, мэр Архангельска Игорь Годзиш, военные моряки и ветераны флота, депутаты.

Под звуки военного марша по набережной Северной Двины процессия проследовала сначала к памятнику юнгам Северного флота, а затем — к стеле «Архангельск город воинской славы». Участники церемонии также возложили венки к монументу участникам северных конвоев.

ИА REGNUM Возложение цветов к памятнику участникам Северных конвоев

Торжественный митинг на площади Мира у Вечного огня открыл парад с участием расчётов войск Архангельского гарнизона.

На рейде Северной Двины в парадной линии были выстроены корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота: два малых противолодочных корабля «Онега» и «Нарьян-Мар», пограничный сторожевой корабль «Сыктывкар», большой гидрографический корабль «Всеволод Воробьев».

Сразу после обхода кораблей пожарные катера с водомётами устроили фонтаны на воде. Это яркое зрелище стало традиционным атрибутом военно-морского праздника.

Dvinaland.ru Фонтан на воде — зрелищная традиция Дня ВМФ

Еще одним украшением праздника стала историческая реконструкция прибытия на Север Петра I, подготовленная совместно Архангельским краеведческим музеем, клубом исторической реконструкции «Двинской Град» и историками из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Яхта «Святой Петр» — уменьшенная реплика корабля, построенного по приказу царя на Соломбальской судоверфи — причалила к Красной пристани. На берегу его встречали двинские стрельцы и солдаты Преображенского полка.

Яхту государя архангелогородцы приветствовали пушечными выстрелами, со «Святого Петра» прозвучал ответный залп. На берегу его встретил двинской воевода, которым в петровские времена был Андрей Артамонович Матвеев. Царь Петр Алексеевич тепло поприветствовал горожан.

Arhcity.ru Пётр I приветствует горожан

«Триста лет назад я приехал сюда, чтобы научиться морскому делу, замыслил построить в городе Архангельском русский флот. Полюбился мне ваш город всей душой, потому что здесь живут талантливые судостроители, талантливые лесопильщики, гордые моряки и успешные предприниматели», — сказал Петр I.

Еще одним красочным событием стал старт Соловецкой регаты. В этот раз парусная гонка по Белому морю пройдёт уже в 44-й раз. Из Архангельска стартовало десять яхт, впоследствии к экипажам присоединятся команды из Карелии и Санкт-Петербурга.

ИА REGNUM Главным украшением акватории Архангельска стали яхты «Соловецкой регаты»

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, из Архангельска яхтсмены уйдут на Соловки, а после — в Кандалакшский залив Белого моря, к островам Сосновец и Соностров. Награждение победителей пройдет 7 августа на Соловках.

Улицы города в этот день были заполнены людьми. Многие по традиции к выходу готовились заранее: тельняшки, бескозырки и флаги — так сегодня выглядел каждый второй архангелогородец.

Dvinaland.ru К выходу на улицу в День ВМФ архангелогородцы готовятся заранее

«День Военно-морского флота — один из самых любимых праздников города воинской славы Архангельска. Десятки тысяч наших ребят уходили и уходят на защиту морских рубежей Родины, десятки тысяч архангелогородцев вкладывали душу и сердце, знания и опыт в строительство и модернизацию, ремонт кораблей военно-морского флота. Архангельску есть чем гордиться: более трехсот лет истории военного судостроения — это наша история, наших прадедов, дедов, родителей и, надеюсь, наших детей. Здесь родился флот, здесь ему быть всегда — нашей гордости, гордости каждого архангелогородца! Пусть растет мощь нашей страны и будет мирным небо над головой!» — поздравил горожан мэр Архангельска Игорь Годзиш.